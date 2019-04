Külm ja lumine talv on nüüdseks möödanik ning paljud loomad on asunud talvekarva maha ajama. Selle töö on ette võtnud ka Tallinna loomaaia jääkarud, ent täieliku karvavahetuse asemel otsustasid nemad oma valge kasuka muuta kevadise ümbrusega paremini sulanduvaks. Vaata vahvat video!