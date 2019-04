Vaba Saba: eestlaste loodud kassi-Tinder aitab kiisudel kodu leida

«Vaba Saba on Tinderi-laadne rakendus, kus kasutajad saavad Pesaleidja hoole all olevate kasside profiile sirvida ning huvi korral otse rakenduses adopteerimisavalduse esitada,» kirjeldas rakendust Pesaleidja asutaja Katrin Paala-Vainola. «Erinevalt teistest sarnastest lahendustest, saab Vaba Saba äpis ka juturoboti abiga kassidega vestelda.»

Vaba Saba sündis Pesaleidja ning tootarendusettevõtte Mooncascade koostöös. Projektijuhi Karin Kirmjõe sõnul oli heategevusliku projekti taga ettevõtte töötajad: «Kui me heategevusliku äpi idee välja käisime, siis oli sõelal mitmeid mõtteid. Kuna aga meie töötajad armastavad väga loomi, ja näiteks koerad on meil igapäevased kontorikülalised, otsustasime oma oskused kasside abistamiseks tööle panna. Kuna Pesaleidja on Eesti suurim vabatahtlike poolt juhitud kodutute loomade varjupaik, alustasime äpi kallal koostööd just nendega.»