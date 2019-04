Moskvat kimbutavad liigselt sigivad rebased

«Rebased ei ründa Moskvat, neid ei kohta igal sammul, kuid neid on lisandunud palju. (...) Tavaliselt kohtab neid rohkem linna lõuna- ja kaguosas,» nentis linna keskkonnaameti ülem Anton Kulbatševski teisipäeval ajakirjanikele.

Ta tõdes, et rebased võivad kanda edasi marutaudi ja muid haigusi, mistõttu linna sattunud loomi poogitakse.Tema sõnutsi valmistatakse sel aastal ette rebasetõrje meetmekava. «Otsime lahendusteid, uurime rahvusvahelist kogemust,» ütles ta, tõdedes, et linnas kohtab ka jäneseid, kährikuid ja põtru, kliima soojenemisega on ilmunud ka nahkhiiri.