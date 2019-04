Foto on illustratiivne.

Oleks... Oleks mul eile pardakaamera või GoPro otsaees olnud, siis ma ei kirjutaks, siis saaksin filmitut näidata. Aga mõnes mõttes ongi ehk parem, et see juhtum on minu silmade läbi, mitte tuim kaamerapilt, kirjutab lugeja Franz K.