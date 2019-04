Huvitav teada: kui hea koerte lõhnataju õigupoolest on?

Loomariigis on koerad ühed parimad haistjad ning nende 200-300 miljonit lõhnaretseptorit (inimestel, muide, on neid vaid ainult 5-6 miljonit) võimaldavad neil tunda lõhnu, mida meie kunagi tundma ei saa. Muuhulgas kasutatakse koerte ninasid lutikate ja isegi vähirakkude leidmiseks.

Koeraspetsialist Alexandra Horowitz teoretiseerib, et muuhulgas suudavad koerad oma nina abil kindlaks teha isegi selle, kas väljas on päev või öö. Seda aitab Horowitzi sõnul määrata õhus leiduva veeauru liikumine. Lisaks sellele aitab lõhnataju koertel navigeerida ja ütleb neid ümbritseva keskkonna kohta paljutki.

Koerte nina tundlikkus oleneb selle suurusest ja kujust: mida suurem nina, seda paremini võimaldab see ümbrust haista, sest suurele pinnale mahub rohkem retseptoreid. Oled ehk märganud, et sinu neljajalgse sõbra nina külgedel on avatud lõhed? Need võimaldavad õhul paremini liikuda ning toovad ninna rohkem lõhna. Osa õhust hingab koer sisse vaid selleks, et organismi hapnikku viia, teise osa aga sorteerib looma nina läbi ning eristab õhus leiduvad lõhnad teineteisest.