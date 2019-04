Galerii: haruldased tiigrikutsikad on koerustükkideks valmis

Kaks emast ja üks isane kutsikas nägid ilmavalgust 17. jaanuaril. Vaatamata varasemale emakogemuse puudumisele on Kartika jõnglaste kasvatamisega hästi hakkama saanud ja valvab oma võsukesi hoolega. Kaks emast ja üks isane said oma Indoneesia päritoluga sobivad nimed — tüdrukute nimed on Mawar ehk roos, Tengah Malam ehk südaöö ja nende vennakese nimeks sai Pemanah ehk vibulaskja.