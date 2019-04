Fotod: loomade kiirabisse toodi raskelt vigastatud rebane

Kiirabisse jõudnud rebase seisund oli väga raske. Arstid võtsid loomalt vereanalüüsid, tegid sisemiste vigastuste tuvastamiseks röntgenpildi ning reinuvader paigutati tilgutite alla taastuma. Lisaks sellele märgati, et rebast vaevas ka kärntõbi. Vereanalüüsi tulemused andsid aga põhjust rõõmustamiseks — kärntõbi ei olnud kaugele arenenud ning see allub edukalt ravile.

Eile kolis rebane ühingu vabatahtliku hoiukoju. Reinuvaderi eest hoolitseva Tiu Tuppuri sõnul on rebane tubli, sööb ja joob isukalt ning võtab korralikult ravimeid. Metsloomaühing annab endast parima et rebane saaks metsa tagasi. Kõige selle jaoks läheb neil aga väga vaja annetajate abi, sest ainult tänu toetajatele on võimalik rebasele maksimaalne parim ravi tagada.