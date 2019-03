Päevakäpp: aastaid tänaval hulkunud Semu on maailma suurim inimesesõber

Kõik mõtted said vabatahtliku peas otsa, sest hurmav ühe kõrvaga triibik oli armunooled lendu lasknud. Kassipoiss siblis vabatahtliku jalge ümber, puksis peaga paikätt ning vaatas suurte silmadega otsa, mis justkui küsisid, mis tulijal talle varuks on. Semu ronis vabatahtlikult transpordipuuri ning sõit Tallinnasse sai alata.

Sõbrapäeval turvakodu hoole alla jõudnud hurmav triibik sai kiiresti endale asjakohase nime, Semu, sest suuremat semu on lihtsalt raske leida! Semu kutsub agaralt inimesi enda juurde, kukub põntsti kõhuli ning ootab, millal kõhupaituste sessioon algab. Paituste ajal sõtkub Semu tänulikult õhku ning nurrub nii, et maa väriseb. Pärast pikki seikluseid loodab Semu, et viimaks ometi leiaks ta ühe hooliva päriskodu, kes peab temast samuti lugu. Tema armastab ju kõiki inimesi – suuri ja väikeseid – peaasi, et ohtralt paitusi kingitakse!