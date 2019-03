Sel nädalavahetusel näeb loomaaias viimast korda elevantide spaaprotseduure

Loomade treenimine suurendab nende heaolu ja tugevdab inimese-looma suhteid. Samuti pakub see loomale suuremat kontrolli oma elu üle ning mõjub nii psühholoogiliselt kui füüsiliselt soodsalt. Erinevalt tsirkusest ei treenita loomaaialoomi ebaloomulikke trikke sooritama, vaid selleks, et parandada nende füüsilist vormi ja soodustada nende liigiomast käitumist. Kaasaegsed loomaaiad treenivad loomi ka selleks, et muuta talitamis- ja veterinaarprotseduurid loomadele lihtsamaks ja stressivabamaks. Sealjuures ei motiveeri looma mitte hirm, vaid ülesande lahendamise eest saadav preemia. Iga loom eelistab preemiaks saada midagi erinevat. Lisaks toidule on ninasarvik Kibibi lemmikuks ka harjaga sügamine.

Keskkonna rikastamine on süstemaatiline protsess, mille käigus luuakse loomadele väljakutsuv keskkond, et rahuldada nende sotsiaalseid, füüsilisi ja vaimseid vajadusi. Keskkonna rikastamise läbi muudetakse loomade elukeskkonda selliselt, et see innustaks neid tegema valikuid, kutsuks esile liigiomast loomulikku käitumist, esitaks vaimseid väljakutseid, julgustaks loomi rohkem liikuma ning suurendaks seeläbi nende üldist heaolu. Lisaks, pakkudes keskkonna rikastamise läbi loomadele valikuvõimalusi, annab see neile teatava kontrolli oma elukeskkonna üle ning hoiab ära frustratsiooni ja stressi tekkimise. Samuti, mida aktiivsemaks muutuvad loomad, seda huvitavama kogemuse saavad ka loomaaia külastajad.