Huvitav teada: miks kassid mõnikord inimeste moodi istuvad?

Miks kassidele niiviisi istuda meeldib, teavad kõige paremini muidugi nemad ise, ent kasside käitumisspetsialistid on tulnud välja mitme võimaliku põhjendusega.

Ta üritab sind imiteerida

Usu või mitte, aga kassid võivad inimeste maneere üle võtta. Nende hulka kuuluvad näiteks söömis-, magamis- ja käitumismustrid. Paljud kassiomanikud on täheldanud, et kui kassi liivakast on pandud tualetti, läheb kass häda tegema samal ajal kui inimene. See võib olla ka põhjuseks, miks kass sinu moodi istub — ta arvab, et nii tegema peabki.

Ta näitab üles usaldust

Inimese moodi istudes ei ole kassil muud valikut, kui oma kõhualune maailmale imetlemiseks välja panna. Kui su neljajalgne sõber seda sinu juuresolekul teeb, võid kindel olla, et ta usaldab sind ja teab, et sa ei tee talle ja tema õrnale kõhukesele liiga. See ei tähenda muidugi, et sul on vaba voli tema kõhualust katsuma minna — su kass võib sind ju usaldada, ent kui ta füüsilist tähelepanu ei soovi, ei karda ta seda küünte ja hammastega välja näidata.

Ta hoolitseb oma heaolu eest

Kassid on teada-tuntud puhtusesõbrad, kes end pea igal vabal hetkel ennastunustavalt pesevad. Inimeste moodi nad ei higista ning seetõttu on oma kõhualuse jahedale õhule eksponeerimine ja selle lakkumine nende viis end maha jahutada. Istuva positsiooni ja paindliku keha kombinatsioon aga tagab kõhule kõige parema ligipääsu.

Tal on lihtsalt mugav