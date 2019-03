Video: kas sina tead, miks see lõvi tegelikult «naerab»?

Nii kodukassidel, teistel suurematel kaslastel kui ka näiteks hobustel ja madudel on suulaes imepisike sigarikujuline organ, mida kutsutakse Jacobsoni elundiks. Tegu on lisahaistmiselundiga ning kui loom oma suud lahti hoiab, loob see võimaluse nuusutatavast asjast tugevam lõhn saada.

Sellist käitumist nimetatakse Flehmeni refleksiks — Bravehearti näoilme on tegelikult viis paremini tunda õhus hõljuvaid feromoone, mis pärinevad emasloomade uriinist. Teadlased arvavad, et Flehmeni refleksi abil saavad kaslased teha kindlaks selle, kas teine isend on paaritumiseks valmis ja isegi selle, kas too on üleüldse võimeline järglasi saama.