Hea teada: kuidas taltsutada energilist koera

Harjuta kuulekust

Koera kuulekaks treenimise viise on mitmeid — võid minna koertekooli spetsialistide juure või võtta harjutamine ette kodus, otsides abimaterjale raamatutest ja internetist. Hea trenni aluseks on positiivne tähelepanu ja premeerimine: kiida koera alati kui ta sinu sõna kuulab, paku talle hea käitumise korral maiust ja kui edukas trenn on lõppenud, veetke koos aega mängides.

Loomulikult ei tasu arvata, et koer vaid mõne päevaga korraliku käitumise selgeks saab. Kuulekas koer vajab pühendumist ning kui sa treeningutega alustad, vii need ka lõpuni. Üheskoos treenimine loob koera ja omaniku vahel tugevama sideme ja sõnakuulelik neljajalgne veedab suure tõenäosusega vähem aega mööda kodu ringi tormates.

Lisaks kehale vajab treenimist ka vaim

Koertele ainuüksi füüsilisest koormusest ei piisa. Nagu inimestelgi, hakkab ka neil mõnikord igav ning kui sul pole oma lemmikule pakkuda piisavalt ajutööd nõudvat tegevust, on tulemuseks hüperaktiivne ja pahandusi tegev kutsa.

Koera aju stimuleerimiseks on suurepäraseks valikuks mänguasjad, mida saab täita maiustega. Nende kättesaamine lelu seest vajab aga veidi tööd ning pakub neljajalgsele palju lõbu ja muidugi võimaluse midagi head hamba alla saada. Jalutuskäikudel lase koeral aga võimalikult palju ümbrust avastada ja asju nuusutada — sina neid tunda ei pruugi, ent sinu kutsa jaoks on teda ümbritsevad lõhnad vastupandamatult huvitavad ja nendega lähemalt tutvumine on huvitav ja stimuleeriv.

Kui regulaarsed jalutuskäigud võimalikud pole, võta appi tehnoloogia

Kontorikoerad pole tänapäeval midagi ebatavalist ning paljud loomaomanikud võtavad oma neljajalgse sõbra tööle kaasa, et ta terve päeva üksi olema ei peaks. Kinnises kontoriruumis istumine muutub koerale aga pikapeale tülikaks, sest tõenäoliselt pole tal piisavalt vaba ruumi oma energia välja elamiseks. Eriti raskeks läheb olukord siis, kui omaniku töökoormus tal korralikel jalutuskäikudel käia ei luba.

Siinkohal tulevad appi kaasaegsed leiutised — koertele mõeldud jooksulindid, näiteks DogPacer. Neid ei saa küll kasutada kõigi jalutuskäikude asendajatena, ent väikeseks kontoritrenniks sobivad jooksulindid imehästi. Erinevalt inimestele mõeldud jooksulintidest võtavad koertelindid arvesse koera sirutuskaugust ning on seetõttu ka veidi pikemad. Üldjuhul on need ka mugavad, funktsionaalsed ja kompaktsed, mistõttu nende kaasas kandmine probleemiks ei ole.

Mängi efektiivselt

Iseenesest võiks ju arvata, et mida rohkem koer mängib, seda kiiremini ta väsib, aga mõni neljajalgne on ääretult püsiva iseloomuga. Kui sa oled oma lemmikule pool tundi ära toomiseks palli visanud ja ta sind ikka rahule ei jäta, on parem ta lõpetama sundida ja mänguasi ära peita. Selle asemel otsi mõni muu tegevus, mis talle huvi pakub ja lase tal niiviisi lõbutseda.