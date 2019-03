Märtsi keskpaigas suunduvad pühendunud loomafotograafid Kanadasse, sest just siis ilmuvad jääkarud ja nende järeltulijad koobastest välja. Inglismaa fotograafil Vince Burtonil õnnestus üks selline vahva seltskond fotodele jäädvustada, ent ümbritsevaga tutvumise asemel leidsid jääkarupojad, et palju mõnusam on olla ema kaisus. Vaata armast galeriid!