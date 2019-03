Päevakäpp: nunnupall Georg otsib teenindavat personali

Kui sinul hakkas nüüd süda puperdama ja said suurest rõõmust kõigile küsimustele «jah» vastuseks hüüda, siis luba meil tutvustada kassipoiss Georgi!

Georg on eutanaasiast päästetud tänavakass, keda 14 päeva möödudes varjupaigas surmasüst ootas. Kasside Turvakodu vabatahtlikud nägid aga Georgis suurt potentsiaali ning ulatasid talle abikäe, nagu kõigile temasuguse saatusega kassikesele. Kuigi Georg on turvakodus veel veidi häbelik, näevad vabatahtlikud Georgi siiski läbi. Ei ole ühtegi kassi, kellest hoole ja armastusega paikass ei saaks. Ikka ja jälle komistavad nad kõik paikäe otsa ning sekundiga muutub kõik. Paisõltuvus kasvab nii suureks, et paitusi ei jõua ära kinkida ning inimestest saavad teenrid, kes kassidele head ja paremat nina ette panevad.