Politsei ajas laiali loomakaitsjate rahumeelse meeleavalduse

«Kolmapäeva, 27. märtsi hommikul planeeritud meeleavaldus Rakvere lihakombinaadi ees avalikult kasutataval erateel keelati politsei poolt ära,» seisis farmiloomade ekspluateerimisele tähelepanu juhtiva organisatsiooni Save Movement Estonia poolt avaldatud teates. «Keeldu põhjendati viitega liiklusseadusele, et registreeritud kohas avalikkusele vabalt ligipääsetaval erateel on meeleavalduse läbiviimine lubatud ainult teeomaniku kirjalikul loal ja tingimustel, mis on ilmselgelt vastuolus põhiseaduse ja korrakaitseseadusega.»

Loomakaitsjad pakkusid alternatiiviks välja koosoleku viimise eratee sissesõidul paikneva riigi kõrvalmaantee peale, kuid ka seal keelati kogunemine ära, põhjendades samuti, et ka riigiteel on meeleavalduse läbiviimine lubatud ainult teeomaniku kirjalikul loal ja tingimustel. Küll aga lubati soovi korral koguneda kuskil mujal tee ääres, kus kedagi ei häirita.

Järjekorras juba viienda rahumeelse meeleavalduse nimega vigil eesmärk on väljendada tapale saadetavatele loomadele nende viimastel hetkedel kaastunnet ja armastust. Selliseid kogunemisi on vabatahtlike aktivistide poolt praeguseks korraldatud enam kui 600 tapamaja ees 60 riigis. The Save Movement aktivistid soovivad tuua ühiskonna tähelepanu tapamajades aset leidvale igapäevareaalsusele ning muuta ühiskonna suhtumist põllumajandusloomadesse ja nende õigustesse.