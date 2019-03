Potentsiaalselt surmav leptospiroos: mis see on ja kuidas seda ennetada?

Leptospiroos on tõsine haigus, mis võib lõppeda looma surmaga. Seetõttu tahab Eesti Maaülikooli väikeloomakliinik loomaomanikele meelde tuletada, millise haigusega on tegemist ning südamele panna, et koeri on vajalik leptospiroosi vastu vaktsineerida iga-aastaselt.