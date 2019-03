Fotod ja video: Piritalt leiti kuulihaavaga vares

«Pealelõunal viisime varese Sõle Loomakliinikusse, sest väliseid vigastusi varesel ei olnud ning tahtsime teada miks vares sellises seisundis on,» kirjeldas ühing sotsiaalmeedias. «Kliinikus tuvastati, et varest on lastud õhkrelvast ja tema kehas on õhupüssi kuul.»