Video: nutikas soomusloom jättis teda kiusanud lõvid pika ninaga

Aafrikas Maasai Mara rahvuspargis infrapunakaameraga filmitud kaadritelt on näha, kuidas kaks lõvi on oma valdusesse saanud looduses harva nähtava soomuslooma. Viimane on end aga tihedalt kerra tõmmanud ja lõvidelt võimaluse hambad sisse lüüa ära võtnud. Vaatepilti jäädvustanud giid Tristan Dicks sõnas, et soomusloom tegi lõvide soovi hilist õhtusööki nautida võimatus ning lõpuks andsid kiskjad alla ja jätsid väikese, ent nutika loomakese rahule.