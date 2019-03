Aita abivajajat: õnnetu saatusega Sassu vireles liikumisvõimetuna tänaval

Siiski on Pesaleidja vabatahtlikud mures Sassu tasakaalu ja liikumise pärast. Seetõttu konsulteerisiti mitme veterinaariga ning üheskoos jõuti järeldusele, et neuroloogi juures oleks vajalik teha MRT-uuring, et välistada neuroloogilised probleemid tema tervises.

Et Pesaleidja vabatahtlikud tahavad armsale Sassule parimat, võtavad nad arstide ettepaneku vastu, ent peavad siinkohal paluma abi. Sassul ei ole oma pärisinimest, tal ei ole oma kodu ega oma paikätt. Tal on Pesaleidja vabatahtlikud ja Pesaleidja teised hoolealused kassitoas, ent nendest üksi on kiisupreilile kahjuks vähe. MRT-uuring, kuhu Sassu minema peab, on maksumusega 700 eurot ning annetustel põhinevale MTÜ-le on see vägagi suur summa.