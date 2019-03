Video: Tallinna loomaaia uusim eksponaat on lõpuks külastajatele nähtav

Lumeleopardid ehk irbised on kõrgmäestikus elamiseks kohastunud kaslased, kelle arvukus looduses on 5000–6000 isendi ringis. Sise-Aasia kõrgmäestikes võib irbist kohata 12 riigi territooriumil, kuid elupaikade killustumine, saakloomade arvukuse vähenemine, salaküttimine ja häirimine on teinud temast eriti ohustatud liigi. Lumeleopardil on nii suurte kaslaste ehk pantrite kui ka väikeste kasside tunnuseid: keha mõõdud ja ümmargused pupillid lähendavad neid pantritele, samas sisse- ja väljahingamisel nurrumine, kehaehitus ja käitumine aga väikestele kassidele.