Fotod: metsloomaühingul tuli aidata pereta jäänud jänesepoega

«Tahame teile taas meelde tuletada, et jänesepoegi kohates ei pea neid päästma asuma,» õpetas Metsloomaühing sotsiaalmeedias . «Jänesepojad ongi üksi, tihtipeale kuhugi alla peidetud, see on normaalne olukord. Emajänes toimetab päeval oma toimetusi ning saabub poegade juurde öö hakul.»

Ühingu sõnul on ülimalt tähtis jänesepoegi mitte puutuda, mitte käega katsuda ja häirida. Jänesepoega võib puudutada ainult sellisel juhul, kui ta on nähtavalt vigastatud, on otsene oht tema elule või kui lemmikloom on jänesepoja leidnud ja kaasa toonud. Kõigil teistel juhtudel lihtsalt eemaldu ja jäta jänesepojad rahule.