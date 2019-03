Päevakäpp: Lisette sõtkub oma tee sinu südamesse

Kuid siis on Lisett... Üks hell ja malbe kassitüdruk, kes vaikselt pesas istudes ennastunustavalt oma käpakestega sõtkuma hakkab. Ta tunneb, kuidas tema südames miski paisuma hakkab nagu kuum pall. See tunne paisub ja paisub ning justkui ei tahakski enam südamesse ära mahtuda. Alguses Lisett ei teadnud, mida see tunne tähendab. Ta kartis, et järsku on ta haigeks jäänud, kuid nii, kui ta sai tunda paituste võlujõudu, sai ta aru, mis see on — see on soov olla armastatud.