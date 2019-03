Aita abivajajaid: kasside turvakodu lagunevad toad vajavad hädasti remonti

«Kes on meie tegemisi aastast aastasse jälginud, on hästi kursis, kui sagedasti tabavad turvakodu ruume suvised uputused,» alustas turvakodu oma abipalvet sotsiaalmeedias. «Pikaajaliste ujutuste tulemusena tekkisid meie köögipõrandasse augud. Kõik külas käinud meesterahvad hoiatasid meid, et meie köögipõrand kukub kohe-kohe sisse, kui me kiiresti midagi ette ei võta.»