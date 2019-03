Päevakäpp: kaunitar Peppi võlub vapustavalt uhke sabaga

Peppi on oma vapustavat saba väga hoolikalt varjanud. Kui vabatahtlikud tulevad, ronib Peppi kohe puuri peale oma lemmikkorvi sisse. Mõne aja pärast, kui ta on inimese ligiolekuga harjunud, tuleb ta tasapisi alla toidukausside juurde, sest nälg võtab nägemise ära. Ja nii see ühel päeval juhtuski, et Peppi näitas oma imeilusat saba.

Peale saba on Peppil veel väga kohevad püksid ja väga mõnus kasukas. Talle võib ka pai teha ja katsuda, kui pehme ta on. Ta hakkab silitust nautima ja vaikselt nurru ajama, aga eks see võtab ka aega. Peppi ei usalda inimest täielikult ja käsi on tema jaoks veel natuke hirmus asi. Kassiabi vabatahtlikud on aga kindlad, et kuskil sügaval hinge sees on Peppi väga hell ja paimaias kiisutüdruk, kes tahab olla alati inimese kõrval.