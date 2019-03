Päevakäpp: vigureid täis Ville kimbutab vabatahtlikke ja külalisi

Teinekord tõmbab ta end turri ja ajab mööda tuba taga põgenevat vabatahtlikku, kes ei taha Ville järjekordse rünnaku ohvriks saada. Mõnikord istub ja vaatab su poole ning kaebab midagi valjuhäälselt. Sellise käitumise põhjustajaks on ilmselt neerukivid, mis avastati veidi aega tagasi. Need põhjustavad talle ebamugavust ja valu ning tihti annavadki kassid mõnest terviseprobleemist inimesele märku just ebatavalise käitumisega.

See kõik kõlab õudsalt, aga tegelikult on ta tore ja armas kass, kes armastab sulle õla peale ronida või hoopiski käekotti pugeda. Samuti jumaldab ta voolavat vett kraanikausis või vannis. Teised kassid on ta parimad sõbrad ning tihti astub ta ka nende kaitseks isegi välja. Hiljuti oli juhus kus rutiinse tervisekontrolli käigus püüti üks kiisu kinni, et ta kõrvu vaadata ja järsku tuli Ville teda kaitsma, näksates vabatahtliku käest. Rahulikus koduses keskkonnas taltsub ta tõenäoliselt veidi kiiremini ning kui ka neerukividest lahti saaks, on ta jälle tore ja bahva Ville.