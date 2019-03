Juba täna! Tallinna loomaaia hülged ootavad loomasõpru üheskoos tähistama

Hülged on ühed enim kütitud mereloomad maailmas. Maailma 19 hülgeliigist elab Eestis kaks liiki: Läänemere suurim imetaja, kuni 300 kg kaaluv hallhüljes ning põhjapoolset päritolu tõeline jäälembene viigerhüljes. Läänemere hülgeid ohustab eelkõige mere reostumine. Kaladest ja mereselgrootutest toituvasse hülgesse kui toiduahela tipplülisse kuhjuvad merre sattunud keskkonnamürgid, need mõjutavad eeskätt looma viljakust ja elujõudu. Suureks ohuallikaks on ka prügireostus ning võrkudesse ja mõrdadesse takerdumine.

Hülgepäeva kava: Kell 16 kommenteeritud toitmine hülgetiigi juures Kell 16-18 loivaliste infopunkt Üritusel osalemine on varakevadiselt soodsa loomaaia piletiga. Loomaaia piletikassad on avatud kella 17ni. Loomaaed on jalutamiseks avatud kuni kella 19ni.

Veebruari lõpp ja märtsi algus on Läänemere hüljeste poegimise aeg. Võimaluse korral hoiavad hülgeemad sel ajal inimesest eemale. Lihtsam on seda teha külmadel talvedel, kui meri on suures ulatuses jääs. Soojematel aastatel tuleb aga leppida sellega, mida loodusel pakkuda – leida see viimane jääserv, tühi laid või üksildane rannariba, kus rahulikult poegida. Samas sobib maismaa poegimiseks vaid hallhülgele, kelle pojad oskavad ellu jääda ka lumevaestel talvedel. Viigerhülged vajavad järglaste edukaks üleskasvatamiseks võimalust peita nad lumekoopasse.