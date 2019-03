Galerii: ainsad vabaduses elavad valged tiigrid pakuvad lummavat vaatepilti

Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit Ralph külastas oma kodulinnast Pretoriast pea 700 kilomeetri kaugusel asuvat Tiger Canyoni looduskaitseala möödunud kuul ning tal avanes võimalus pildistada ematiigrit ja tolle kahte järeltulijat, kelle karv oli valge. «Tegu on väga eriliste fotodega, sest need valged tiigrid on omasuguste seas teadaolevalt ainsad, kes vabalt elavad,» muljetas fotograaf. «Maailma loomaaedades leidub valgeid tiigreid küll, ent see kolmik elab reservaadis ja peab omal jõul hakkama saama.»