Tõusev trend: loomaomanikud tahavad oma lemmikud veganiteks muuta

Kanadas asuva Guelphi ülikooli teadlased otsustasid uurida seoseid loomapidajate toidueelistuse ja nende poolt lemmikutele antava söögi vahel ning küsitlesid selleks 3673 kassi- ja koeraomanikku kogu maailmast. Vastustest selgus, et koguni 35 protsenti vastanutest avaldas soovi oma karnivoorist lemmik taimetoitlaseks muuta. Veganlust harrastavaid vastajaid oli kokku 212, kellest 78 protsenti sõnasid, et on valmis oma lemmikloomale taimset toitu söötma. 58 vastajat tunnistas, et seda nad regulaarselt teevadki.