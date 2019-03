Aita abivajajat: piinava põletikuga võitlev Halvaa ei saa enam üksi hakkama

Pool aastat hiljem tekkis Halvaal võimalus kolida hoiukoju, et ta ometigi stressist ja põletikust pääses. Ravi kodukeskkonnas tõi kaasa olukorra paranemise, ent lõplikult põletik ära ei kadunudki. Järgnes mitu arstivisiiti ning alles neljas külastatud veterinaar tegi kindlaks, et tegelikult oli Halvaa hädade põhjuseks hoopis tugev kõrvapõletik, mis ka silma levis.

Juba esimese antibiootikumikuuri ajal oli näha, et koos kõrvadega hakkas paralleelselt paranema ka kassi põletikus silm. Küll aga tuli kõrvapõletik pärast kuuri lõppu jälle tagasi ning seetõttu võeti Halvaa kõrvast analüüsid ja saadeti need Saksamaale laborisse, et saada teada, mille vastu täpselt võideldi. Pärast tulemuste saabumist määrati Halvaale uus antibiootikumikuur, ent selle lõpp tõi kaasa tugeva iivelduse ja nõrkuse ning ravi tuli paar päeva varem lõpetada.

Nüüd on Halvaa isu tagasi tulnud ja isegi suurem kui enne, aga samuti on ta uuesti oma kõrvu sügama hakanud. Pesaleidja vabatahtlikud ootavad ja vaatavad, kuid pole veel teada, kas kassi ravi on lõpuks läbi saanud või ootab varsti ees uus visiit arsti juurde. Praeguseks on Halvaa raviarved jõudnud 200 euroni, ent veel ei ole teada, kas selle summaga kiisu ravi ka piirdub. Seetõttu paluvad Pesaleidja vabatahtlikud nüüd kõigi kassisõprade abi — üheskoos saame Halvaad aidata.