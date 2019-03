Päevakäpp: südamesõbrad Kiti ja Paul ootavad üheskoos uut tulevikku

Kitile ja Paulile pole tekkinud aga mitte ühtki huvilist ega kodupakkujat. Ja nüüd läheb veelgi keerulisemaks: need lahutamatud sõbrad otsivad ühist päriskodu, sest neid lahutada ei ole õiglane. Kiti ja Paul on nagu vana abielupaar, kes ühel hetkel kakleb ja siis juba taas lepib. Nad ei jää teineteisest sammugi maha ja teevad kõike ikka koos.

Mõlemad kiisud peavad väga lugu ka inimesest. Kiti on väljendab seda selliselt, et on inimesest alati sammu ees ja suudab oma ülima agarusega pidevalt tekitada naljakaid olukordi. Kitiga igav juba ei hakka!

Nurrikud on saanud sise-ja välisparasiiditõrje, kiibitud ning steriliseeritud/kastreeritud. Need kaks supervahvat ja ägedat kassikest väärivad oma kodu nüüd ja kohe. PS! Kaht kassi korraga adopteerides, ei tule kunagi muretseda, et kiisul on kodus üksinda igav, sest ta ei ole üksinda! Kiti ja Paul ootavad sinu kirja aadressil paitamind@gmail.com.