Tallinna kesklinnast leiti kalakonksu alla neelanud kajakas

«Eile saime teate et Tallinnas Kunderi tänaval on koduhoovi tulnud kajakas, kes on kalakonksu alla neelanud ja kork paistab suust välja,» kirjutas Eesti Metsloomaühing Facebookis. «Teavitajal endal polnud võimalust kajakat püüda, kuid õnneks sai appi tõtata meie vabatahtlik Karina.»