Video: stressi tõttu okkad kaotanud siil sai tänu massaažile uue eluvõimaluse

Et Beari aidata, hakkas Hill tema nahka igapäevaselt masseerima ja aloe vera geeliga niisutama. Stimulatsioon aitas ning siili okkad on tänaseks tagasi kasvanud. Kui praegu on Bear veel järelvalve all, siis ilmade soojenedes lastakse ta tagasi loodusesse, kus on tema õige koht.