Lumetormis suunataju kaotanud mehe elupäästjaks sai tema koer

Päästemeeskonna liige Al Gilmour sõnas BBC-le, et ilma koerata ei oleks mees lumes veedetud aega üle elanud — halvad ilmaolud raskendasid hättasattunute täpse asukoha kindlaks tegemist, ent kuna mees helistas veel teiselgi korral, võimaldas see päästjatel lõpuks nendeni jõuda.

Gilmour sõnas, et lumelauataja oli end korralikult ette valmistunud ja võtnud kaasa abivahendeid, ent lumetormi ja jäiste temperatuuride vastu ta omal jõul saanud ei oleks. «Tal hakkas külm ja see mõjutas tema käitumist ja otsustamisvõimet,» rääkis Gilmour. «Õnneks tuli ta mõttele ka oma koer magamiskotti võtta ning see tema elu päästiski.»