Päevakäpp: Elli suurimaks nõrkuseks on teised kassid

Elli on kasvanud pisikesest kassibeebist uudistavaks kassilapseks ning loodab, et saab juba varsti tunda ka rõõmu päris oma kodust.

Elli on rahulik ja tagasihoidlik kassipiiga, kelle suureks nõrkuseks on teised kassid. Oi, kuidas talle meeldib teiste kasside kaisus tukkuda, nendega koos mängida ja üheskoos isegi söömas käia. Ta loodab väga, et lisaks oma inimesele ootab teda päriskodus ka mõni nurrumootor — selline, kellega pereliikmeid õhtuks koju oodata ning seejärel õhtuti demonstreerida, kuidas kassid tiigrite kombel ringi kablutada oskavad.