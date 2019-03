Tahad oma kassile rõõmu valmistada? Meisterda talle vahva mänguasi

Eesti suurim vabatahtlike poolt juhitav loomade varjupaik Pesaleidja korraldab juba sel pühapäeval töötoa, kus on võimalik õppida kassilelude valmistamist. Kõiki huvilisi oodatakse Tallinnas asuvasse kassituppa, et üheskoos meisterdada vahvaid mänguasju. Selles aitavad sind nii vabatahtlikud kui ka kodu otsivad neljajalgsed nurrumootorid, kes on igati valmis mänguasjadele läbi viima ka tehnilise kontrolli.