Video: pensionäri jahmatuseks käib tema kuuri koristamas ootamatu abiline

Esimest korda pani Mckears juhtunut tähele kuu aja eest, kui tema lindude söötmiseks mõeldud pähkleid täis plastnõusse ilmusid plastikklambrid. Nii hakkas toimuma igal ööl — Mckears, kes arvas, et oli hakanud mõistust kaotama, laotas õhtul lauale naelu ja mutreid ning hommikuks olid need korralikult karpi seatud.

Lõpuks otsustas vanahärra toimuvale seletust leida ning koos oma naabrimehega seadis ta kuuri üles kaamera, mis lauda ööseks filmima jäi. Inimesi abistavad loomad on tavaliselt vaid muinasjuttude rida, kuid jäädvustatud kaadrid näitasid Mckearsile, et üks selline neljajalgne oli talle ka päriselt appi tulnud. Kuuris tegutses hiir, kes pühendunult lauda koristas ja leitud jubinad karpi pani.

«Mul ei olnud aimugi, mis toimus — minu lapselapsed arvasid, et kuuris tegutses kummitus,» rääkis Mckears väljaandele Daily Mail. «Enne tõele jälile jõudmist arvasin ma tõesti, et olin hulluks minemas.» Pensionär ei osanud pakkuda, miks hiir sellise hobi valinud oli, ent naljatas, et tõenäoliselt kogub ta Brexiti hirmus varusid.