SOS! Kohutavatest tingimustest päästetud kassid vajavad hädasti hoiukodusid

Kõik need sõbralikud kiisud on saanud parasiiditõrjed, osad loomad on juba ka steriliseeritud. Hingamisteede nakkushaigus herpeski näitab raugemismärke, kuid loomad vajavad hoiukodusid, kus vabalt liikuda ja inimese paikäest rõõmu tunda. Hoiukodus tugevneb looma immuunsüsteem ja suureneb võimalus leida endale päriskodu. Seniajani tuleb neil puuris püsida, et kassitoa teisi asukaid viiruse eest kaitsta.