Päevakäpp: Ace ootab, et sa talle võimaluse annaks

Kuna Ace on veendunud, et kahejalgsed on ikka ühed õige hirmsad elukad, kes talle ilmselt elu kallale kippuda soovivad, siis on ta valmis oma elu eest seisma ja ta ei karda ka selle käigus küüsi ja hambaid käiku lasta. Aga Pesaleidja kassitoa vabatahtlikud teavad, et ükski kass ei ole lootusetu ja ka teistest Ace'i-sugustest kiisudest on saanud paimaiad sülekiisud. Tõsi küll, sinna on veel pikk tee minna.