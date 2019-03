Päevakäpp: elegantne Bigna võttis oma saatuse enda käppadesse

Kuigi esialgu tundus, et tegemist on täiesti metsiku kassiga, siis juba teisel Pesaleidja hoiukodus veedetud päeval lubas Bigna endale pai teha ja nurrus. Tõenäoliselt on tal kunagi olnud kodu, sest korteris kohanes Bigna väga kiirelt, kasutas algusest peale liivakasti ja hakkas kiiresti oma uut elamist uudistama.

Ta on küll veel natuke häbelik, aga armastab inimese tähelepanu väga ja nõuab seda armsa heleda näugumisega. Bigna naudib paitamist ja kuigi ta end sülle krabada veel ei luba, paneb ta ikkagi pea sülle ja surub pikutades selja vastu inimest. See edasiminek on toimunud vaid paari päevaga, seega võib arvata, et tegelikult saab Bignast üsna varsti tõeline sülekass.