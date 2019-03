AASTA HILJEM: mis on saanud Eesti ühest suurimast kutsikavabrikust päästetud koertest?

Koerad olid sunnitud elama räpastes ja halbades tingimustes ning paljud neist olid suletud väikestesse transpordipuuridesse. Vabrikant Jelena loovutas koerad vabatahtlikult ja kinnitas, et on seda äri ajanud viimased paar aastat. Tolleks hetkeks oli Jelenalt Soomes loomapidamisõigus ära võetud, aga vaatamata sellele toimus kõige aktiivsem äritegevus just seal. Koerad olid nälginud, kurtunud ja parasiitidega nakatunud ning väga räpased. Esines ka parvoviirust, mis kahe kutsika eluküünla kustutas.