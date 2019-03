Päevakäpp: kaunis Kaaron võlub välimuse ja tagasihoidlikkuse all peituva iseloomuga

Kaaron ilmus ühe talu õuele 2017. aasta sügisel. Pererahvas muretses vaese karvapalli pärast ning hakkas teda toitma. Sellega võitsid nad Kaaroni usalduse ning uhke karvakera siilis mõnuga nende jalgade ümber ja nõudis kõrva tagant sügamist. Niisama õuekassiks ta jääda ei saanud ja seega võtsid head inimesed ühendust Pesaleidjaga. Varjupaigas on Kaaron veel väga stressis ning ei usalda hetkel kedagi.

Olgugi, et varjupaigas oldud aja jooksul ei ole Kaaron veel inimese suhtes leplikumaks muutunud, siis teisi kasse armastab ta küll. Sõprade kõrvale sätib ta end lõunauinakuks, ronib nende lähedusse kui tunneb end veidi hirmul uksest siseneva kahejalgse ees ning Kaaronil pole raske aidata sõberkasse hommikuse pesemisega.

Kaaron pole kassitoaga siiski endiselt kohanenud ning ihkab ilmselgelt kodukeskkonda. Kui saaksid teda vaatama minna ja näidata, et kahejalgseid võib usaldada, siis täida Pesaleidja kassivõtja küsimustik ning sinuga võetakse esimesel võimalusel ühendust.

Tänaseks on Kaaron vaktsineeritud, kastreeritud ning talle on tehtud parasiidivastased tõrjed. Seega on tore kassihärra oma koduks täiesti valmis. Mine tee temaga kindlasti tutvust! Uude koju saab Kaaron kaasa kingituse Pro Plani poolt.