Kodust minema hiilinud koer leidis endale metsiku sõbra

«Me otsisime Kodat põhjalikult, ent ta on intelligentne koer ja seetõttu olin ma kindel, et lõpuks jõuab ta ise koju,» rääkis Howatt veebilehele The Dodo. Paar päeva pärast Koda naasmist võttis naine huvi pärast ühendust oma naabriga, kelle metsa paigutatud rajakaamera vaatevälja Koda jääda võis.

Tegu on vahva, ent mitte ainulaadse olukorraga, sest hirved on varemgi koduloomadega, näiteks lehmade ja kassidega, sõbrustanud. Howatt nentis, et kuigi ta püüab Kodat taas põgenemast takistada, on tal tunne, et koer tahab oma erilist sõpra peagi taas näha. «Huskyd on vaba hingega koerad,» sõnas Howatt. «Ma ei ole üldse üllatunud, et ta metsas sõprussuhteid sobitamas käis.»