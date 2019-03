Päevakäpp: Mõmm ootab kandidaate, kes on valmis tema armastuse nimel konkureerima

Mõmm on nõus vabatahtlikke ligi laskma. Ta võib vaguralt süles istuda, natuke nurru lüüa kui pai tehakse, aga täielikult ei julge ta ikka inimesi usaldada. Mõmm kardab uuesti põletada saada ja kardab, et ta hüljatakse.

Kassiabi vabatahtlikud annavad endast kõik, et Mõmmi julgustada, aga teavad, et kõige paremini saaks seda tööd teha hoopis uues kodus ja perega, kes saaks Mõmmile lubada, et mis iganes temaga minevikus juhtus, seda enam ei kordu. Nii teaks mõmm, et ta võib julgelt pai küsida, julge häälega nurru lüüa ja keegi ei loobu temast enam.