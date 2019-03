Mitte nõrganärvilistele: vaata, milline julmus peitub delikatess foie gras' tootmise telgitagustes

Video on filmitud Ukraina foie gras’ tootmisfarmis ning materjal edastati loomakaitseorganisatsioonile Nähtamatud Loomad, mis on osa rahvusvahelisest koostöövõrgustikust Anima International.

Filmitud materjalis on näha, millist julmust rasvamaksapasteedi tootmine endas kujutab – linnud heidetakse kaubikust puuridesse ning mootoriõliga määritud sundsöötmistorud surutakse lindudele kurku, et nad toitu täis pumbata; halvast kohtlemisest vigastatud ja surnud linnud jäetakse kannatama või mädanema suurtesse hunnikutesse. Sundsöötmine on foie gras' tootmise puhul olemuslik tavapraktika, et lindude maks ülerasvuks. Sundsöötmise tagajärjel paisub lindude maks kümnekordseks ja haiguslikuks. Seejärel linnud tapetakse ja nende maks müüakse delikatesstootena.

Rasvamaksapasteedi tootmist peetakse niivõrd julmaks, et Suurbritannia, Soome, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Itaalia, Luksemburg, Norra, Poola, Türgi, Austraalia, Argentiina on keelustanud selle tootmise. Eesti kauplustes müüdav ja restoranides pakutav foie gras on imporditud teistest riikidest. Videos dokumenteeritud rasvamaksa tootmine on tavapraktika ning selliseid elutingimusi hane- ja pardifarmides on korduvalt dokumenteeritud. Ka Eestis müüdav foie gras pärineb samasugustes tingimustes kasvatatud lindudelt.