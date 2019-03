Päeva armsaim foto: Eesti politsei sai uue pesamuna

Esimese öö magas Gynther koos uue pereme piirivalvur Rivoga sõnaotses mõttes seal, kus parasjagu juhtus, sest neil on tarvis üksteise ja uue elukorraldusega ära harjuda. Gynther peab näiteks esimeste uute teadmiste seas selgeks õppima, et tema koht ei ole teps mitte pehmel diivanil ning et peremehe suss ei sobi söögiks. Lisaks alustab ta peagi peremehe kõrval ka koolis käimist ja uute trikkide õppimist, tutvustas Lõuna Prefektuur Facebookis .

Gyntheri uuel ja parimal sõbral Rivol on seevastu aga vaja esimese hooga harjuda mõtte ja teadmisega, et tutikas koerabeebi lööb segi kõik tema plaanid ja senised harjumused. Samuti tuleb tal leppida teadmisega, et esimestel päevadel võib diivani alt välja tulla puretud telekapult või ribastatud köögirätik. Selge on aga see, et neid ootab lähiajal ees üksjagu magamata öid, palju vahvaid avastamisi, käpatäis lusti ja rõõmu ning sabaotsa jagu muret ja peavalu.