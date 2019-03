Aita abivajajat: koduaknast alla kukkunud kass Sabriina raviarved ulatuvad kosmilistesse kõrgustesse

Kas oli seal teiselpool akent mõni toredalt kraaksuv vares või hiireke? Kes seda teab, aga igal juhul juhtus nii, et kümnekuune Sabriina oli ootamatult lageda taeva all. Ihuüksi ning seda sõna otseses mõttes. Kukkumise tulemusel murdis Sabriina oma tagumise käpa ning viidi leidjate poolt Maaülikooli kliiniku toredate tohtriteni, kellel polnud südant noort ja sõbralikku kassikest igavesele unele saata. Nõnda asuti otsima lahendust ning Sabriinast sai Pesaleidja hoolealune.

Üheskoos tohtritega jõuti otsusele, et Sabriina käpp püütakse päästa. Üleeile toimuski operatsioon ning käpp õnnestus kokku lappida. Seda, kas verevarustus taastub ning luu kasvab kenasti kokku nagu vaja, näitab vaid aeg. Ei jää üle muud, kui Sabriinale kõvasti-kõvasti pöialt hoida On olemas risk, et vigastatud käpp tuleb hiljem siiski amputeerida, kuid abistajad andsid selle vältimiseks enda poolt maksimumi. Kassid on aga teadupärast head kohanejad ning Sabriina elul poleks ka kolme käpaga miskit viga.