Päevakäpp: silmipimestavalt ilus Jete püüab kõigi pilke

Möödusid päevad ja nädalad ning nüüd on Jetest saanud hurmav haldjakass. Enam ei peida Jete end pesa taha, vaid seisab enesekindlalt aknalaual ning ootab, kas teda ikka märgatakse. Jah, teda märgatakse — kuidas saakski mitte märgata?

Kaunis Jete püüab oma kasukaga kaugelt kõigi pilke, kuid seda päris õiget äratundmist pole tal veel olnud. Sellist märkamist, kus inimene näeks Jete hinge ning tunneks ära, et nemad Jetega on ühte loodud. Jete ise on valmis enda südamesõbra leidmiseks, sest tema igatseb päris oma paikäte järele, mis muudkui sügaks ja silitaks.