Fotod: Eesti Metsloomaühingul tuli aidata kummaliselt käituvaid metskitsi

«Muidugi me teame, et kitsede abistamine on väga raske ja et tihtipeale nad siiski surevad. Teame ka, et tihtipeale öeldakse, et milleks neid kitsesid aidata, nad on ju kiskjate toit,» seisis ühingu poolt sotsiaalmeediasse pandud postituses. «Tahaksime siinkohal siiski osundada tõsiasjale, et kui metskits on linnas või majade vahel, asulas või taluõuel, ei tule ükski kiskja teda sealt murdma. Ta ei ole enam kiskja toit, ei ole looduskeskkonnas ning seetõttu on vajalik ka meie sekkumine.»