Hoolimatuse tipp: Tallinnast leiti elusast peast mädanev hüljatud kodukass

Tallinnast leitud kassist on loomalotovõidud aga suure kaarega mööda läinud. Õnnetu hinge leidis oma hoovist heasüdamlik vanaproua, kes neljajalgset sinnapaika jätta ei soovinud ning helistas Loomapäästegrupi abiliinile. Vabatahtlike saabumise ajaks oli pensionär kassi juba ise puuri pannud ja kiitis looma sõbralikku iseloomu taevani. Just see sõbralikkus andis kinnituse, et neljajalgne oli varem olnud kellegi lemmikloom.

Valner kinnitas, et isegi kui kassi endised omanikud end näole annaks, ei tuleks looma neile tagastamine kõne allagi. Sestap hakatakse kiisule ravikuuri lõppedes otsima uut kodu. «Aasta algus on nii halb kui hea ühekorraga. Halb on see, et neid hädalisi loomi nii palju on. Hea on see, et nad on leidnud tee Loomapäästegrupi juurde ning saanud abi,» nentis loomapäästja.