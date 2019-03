Päevakäpp: Daisy on paimaias hurmur, kelle südamesooviks on leida endale sõber

Sellest saatuslikust päevast, kui kassitirts turvakodu töötajate hoole alla jõudis on nüüd möödas juba poolteist aastat ning Daisy on läbi teinud imelise muutumise. See arglik kiisu, kes suurte silmadega inimesi uudistas, on nüüdseks paimaias väike hurmurkass, kes väga loodab, et õigepea oma südamesõbraga kohtub.